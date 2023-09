Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,418 EUR -0,24% (11.09.2023, 18:21)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,995 USD +0,44% (11.09.2023, 18:18)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (11.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stabilisierung der US-Börsen habe sich am Montag fortgesetzt. Vor den am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA habe sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen gehalten. Die positive Stimmung erreiche die Plug Power-Aktie allerdings nicht. Der Titel gebe auch heute wieder nach und steuere jetzt auf einen besonders kritischen Punkt zu.Vor den am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA habe sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen gehalten, denn diese Daten dürften in die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED in der kommenden Woche mit einfließen.Sollte sich die FED entschließen, einen oder sogar zwei weitere Zinsschritte durchzuführen, werde der Druck auf Aktien weiter steigen. Insbesondere auf Unternehmen wie Plug Power, die sehr kapitalintensiv und noch nicht nachhaltig profitabel wirtschaften würden.Zwar verfolge CEO Andy Marsch mit Plug Power ehrgeizige Ziele und habe seit 15 Jahren den Umsatz massiv ausgeweitet. Bei seinem Antritt 2009 habe Plug Power einen Jahresumsatz von 12,3 Millionen Dollar verbucht. Zum Vergleich: 2022 habe das Unternehmen gut 701 Millionen Dollar erlöst. Das seien enorme Zuwächse. Doch was nütze der größte Umsatz respektive das dynamischste Wachstum, wenn Aufträge nicht profitabel abgearbeitet werden könnten und Projektverschiebungen stets für tiefrote Zahlen sorgen würden?Etwas tiefer, bei 7,78 Dollar, befinde sich mit dem Jahrestief eine weitere technische Unterstützung. Anleger sollten damit rechnen, dass auch diese Marke von den Bären getestet werden könne und damit weitere Kursverluste drohen würden.Bei der Plug Power-Aktie sehe es düster aus. Anleger bleiben hier an der Seitenlinie und beobachten die Lage, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link