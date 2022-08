XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

28,18 EUR -3,09% (29.08.2022, 11:08)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

28,94 USD -3,53% (26.08.2022, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (29.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Letzte Woche hätten Plug Power-Anleger Grund zum Feiern gehabt. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, Flüssigwasserstoff ab 2025 an den E-Commerce-Giganten Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) zu liefern. Das Umsatzziel von drei Milliarden Dollar im Jahr 2025 solle dadurch erreicht werden können. Die Plug Power-Aktie sei folglich angesprungen. So sei nun die Lage.Beflügelt von dem Ausbruch über eine aufsteigende Dreiecksformation habe der Titel massive Hürden wie die Horizontale bei 23,60 Dollar oder aber die 200-Tage-Linie bei 25,06 Dollar nehmen können. Angekommen am 2022er-Hoch bei 32,05 Dollar sei dann jedoch erstmal Schluss mit der Rally gewesen und die Plug Power-Aktie habe bis an das Volume-Peak bei 25,30 Dollar korrigiert.Angetrieben von dem neuen Amazon-Deal habe die Plug Power-Aktie den Korrekturmodus beendet und sei über das Verlaufshoch bei 31,11 Dollar hinein in die Volumenlücke gesprungen, die sich zwischen 30,40 und 31,50 Dollar aufspanne. Doch der Sprint bis an das nächste Volume-Peak (bei 33,30 Dollar) sei missglückt, sodass der Titel am 2022er-Hoch abgeprallt sei und im schwachen Gesamtmarkt erneut nachgegeben habe. Die abflachende Aufwärtstrendintensität (ADX-Indikator) sowie das abfallende Handelsvolumen würden kurzfristig auf ein Gap-Close (28,11 / 28,71 Dollar) hindeuten. Darunter gelte es den GD200 und die Horizontale bei 23,60 Dollar zu verteidigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:28,125 EUR -3,13% (29.08.2022, 11:25)