Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,967 EUR +0,34% (28.03.2023, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,00 EUR +0,89% (28.03.2023, 09:30)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,72 USD -4,54% (27.03.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (28.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Obwohl sich die Stimmung am Gesamtmarkt nach Bankenbeben und Co leicht beruhigt habe, habe die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power erneut zu kämpfen. Auch News über eine Angebotserweiterung hätten den Scheinen keine neuen Impulse geliefert. Das Chartbild habe sich stattdessen weiter eingetrübt.Letzte Woche habe Plug Power sein GenKey-Angebot erweitert. So sollten künftig auch kleinere Unternehmen mit Lagern mit weniger als 100 Elektro-Gabelstablern in den Kundenkreis fallen. Doch auch diese Ankündigung habe neben der leicht verbesserten Stimmung am Gesamtmarkt für keinen neuen Auftrieb sorgen können.Vielmehr sei die eh schon stark gebeutelte Aktie weiter unter Druck geraten. Seitdem sie Ende Februar aus einer Seitwärtsrange zwischen 15 und 19 Dollar nach unten herausgefallen sei, habe sie einen steilen kurzfristigen Abwärtstrend ausgebildet. Letzte Woche sei die Hoffnung noch groß gewesen, dass sich der Titel am Mehrjahrestief bei 11,49 Dollar stabilisieren könnte. Doch die inzwischen stark gestiegene Abwärtstrendintensität habe die Aktie auch unter diesen Support rauschen können. Für noch mehr schlechte Laune sorge derweil ein Death Cross (GD50 kreuze GD200 von oben nach unten).Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu weiteren Kursrutschern komme, sei damit aktuell recht hoch. Die nächsten Abwärtsziele sei nun die runde 10-Dollar-Marke, darunter dürfte das nächste Volume-Peak um 9 Dollar angelaufen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: