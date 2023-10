Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

6,556 EUR +0,68% (03.10.2023, 11:16)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

6,825 USD -10,20% (02.10.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (03.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Am ersten Handelstag der neuen Kalenderwoche sei die Plug Power-Aktie an der Heimatbörse in New York erneut kräftig unter die Räder gekommen. Die Folge: ein neues Mehrjahrestief.Mit einem Minus von satten 10,2 Prozent auf 6,82 Dollar habe der Wasserstoff-Titel deutlich mehr als Werte aus der Peergroup verloren. Ballard Power sei 6,5 Prozent abgerutscht, bei FuelCell Energy habe ein Kursverlust von 6,3 Prozent auf der Kurstafel gestanden.Die Wahrscheinlichkeit, dass Plug Power auf dem Weg zu nachhaltig schwarzen Zahlen erneut auf umfassende liquide Mittel angewiesen sei, sei mit dem im zweiten Quartal 2023 ausgewiesenen Verlust gestiegen."Es ist unstrittig, dass Plug Power in einem Wachstumsmarkt agiert und zu den Top-Adressen im Wasserstoffsektor gehört. Doch die enormen Verluste sind im derzeitigen Zinsumfeld Gift. Hochspekulativ ausgerichtete Anleger setzen auf neue Tiefs und wechseln auf die Short-Seite. Mit dem Turbo-Put ( ISIN DE000HS12J32 WKN HS12J3 ) lässt sich an diesem Szenario partizipieren", so DER AKTIONÄR in seiner Ausgabe 36/23. Empfehlungskurs des Scheins: 2,36 Euro.Bei Plug Power zeichne sich derzeit keine (charttechnische) Trendwende ab. Mit dem Rutsch auf ein neues Mehrjahrestief sei ohnehin ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst worden. Anleger, die der Short-Empfehlung des AKTIONÄR gefolgt sind, ziehen den Stopp zur Gewinnabsicherung nun auf glatt 3,00 Euro nach, so Michel Doepke. (Analyse vom 03.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link