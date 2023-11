Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,622 EUR -0,85% (20.11.2023, 10:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,00 USD -4,31% (17.11.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die neue Handelswoche beginne so, wie die vergangene geendet habe. Anleger seien zurückhaltend und wenig Bewegung sei nach dem starken Anstieg zuvor zu beobachten. Das setze auch die Aktie vom Wasserstoff-Spezialisten Plug Power erneut unter Druck, nachdem der Titel zuletzt ebenfalls von der freundlichen Stimmung habe profitieren können.Die Vorgaben zum Wochenschluss von den US-Börsen würden keinen Rückenwind für die Bullen liefern. Stagnation habe zum Ende einer robusten Börsenwoche die Devise am US-Aktienmarkt gelautet. Der Dow Jones Industrial habe am Freitag 0,01 Prozent höher bei 34.947 Punkten geschlossen. Die runde Marke von 35.000 Zählern habe der Index nicht mehr überwinden können. Auf Wochensicht stehe gleichwohl ein solider Aufschlag von knapp 2 Prozent zu Buche. Am Mittwoch habe der Index den höchsten Stand seit Ende August erreicht.Auch andere große Auswahlindices hätten sich kaum bewegt. Der technologielastige NASDAQ 100 sei mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 15.837 Zählern aus dem Handel gegangen. Der Index bringe es damit auf ein Wochenplus von 2 Prozent.Die Plug Power-Aktie bereite den Investoren Kopfschmerzen. Alleine seit dem Mehrmonatshoch Mitte Juli bei 13,44 Dollar habe der Titel rund 70 Prozent an Wert verloren. Nach den Zahlen hätten die Anleger die Nerven verloren und die Aktie alleine am 10. November um über 40 Prozent in die Tiefe geschickt. Zwar habe die allgemeine freundliche Stimmung in den nachfolgenden Tagen für eine erst Gegenreaktion sorgen können, wie nachhaltig dieses Erholung sei, bleibe fraglich. Auf der Oberseite müssten die Bullen den Widerstand bei 4,66 Dollar knacken, um den Kopf aus der Schlinge der Bären zu ziehen. Auf der Unterseite fungiere das Jahrestief bei 3,22 Dollar als Support.Anleger machen aktuelle einen Bogen um die Aktie, so lange, bis eine nachhaltige Bodenbildung vorhanden ist, so Tim Temp von "Der Aktionär" zu Plug Power. (Analyse vom 20.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link