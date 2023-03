Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Am gestrigen Mittwoch hätten Plug-Power-Anleger etwas aufatmen können. Die Aktie habe ihren rasanten Abwärtstrend gestoppt. Nachdem sie am Dienstag ein neues Jahrestief markiert habe, habe sie um rund sechs Prozent zugelegt. Doch drohe schon bald der nächste Kursrutsch?Seit Anfang Februar kenne die Plug-Power-Aktie nur einen Weg: nach unten. Am Dienstag sei der Kurs mit 10,30 Dollar sogar auf ein neues 52-Wochen-Tief gerutscht. Trotz der gestrigen Stabilisierung hätten sich die Vorzeichen für einen weiteren Absturz verdichtet. Zuletzt habe sich ein Death Cross gebildet, nachdem der GD50 den GD200 von oben gekreuzt habe. Zudem habe sich der Kurs nicht am Mehrjahrestief bei 11,49 Dollar stabilisieren können.Dennoch bleibe die Mehrheit der Analysten bullish für den Wasserstofftitel. Von den 31 von Bloomberg befragten Analysten würden 23 die Aktie zum Kauf empfehlen. Nur ein Experte rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 25,02 Dollar.Jeff Osborne von Cowen habe der Aktie erst am Dienstag erneut ein Potenzial von 109 Prozent zugesprochen. Er habe das Kursziel von 23,00 Dollar und die Einstufung auf "outperform" bestätigt. Wells Fargo-Analyst Michael Blum sei mit seinem Zielkurs von 13,00 Dollar etwas zurückhaltender geblieben und habe die Einstufung auf "equal weight" belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.Börsenplätze Plug Power-Aktie: