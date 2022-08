Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (24.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Der Marktführer im Online-Schach Chess.com habe ein Übernahmeangebot für Play Magnus zu einem Preis von 13 Norwegische Kronen je Aktie unterbreitet. Der Board des norwegischen Unternehmens empfehle seinen Aktionären das Angebot anzunehmen. Der Titel notiere zweistellig im Plus.Der Übernahmepreis liege rund 28 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs an der Osloer Börse und rund 44 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 30 Tage, so das Unternehmen."Der Vorstand ist eindeutig der Meinung, dass das Angebot von Chess.com für die Aktionäre der Play Magnus Group attraktiv ist und weitere Möglichkeiten für die Mitarbeiter und Nutzer des Unternehmens bietet. Das Angebot stellt einen erheblichen Aufschlag gegenüber der aktuellen Marktbewertung der Play Magnus Group dar", so der Vorsitzende der Play Magnus Group, Anders Brandt.Damit der Deal durchgehe, bedürfe es laut dem Unternehmen aber, dass "90 Prozent der Aktionäre" im September dafür stimmen würden.Bereits in den vergangenen Tagen habe es wieder gesteigertes Interesse an Play Magnus gegeben und der Kurs sei gestiegen. Anleger, die in dieser Phase gekauft hätten, würden jetzt sicher einen Gewinn machen. Für die langfristigen Aktionäre, die nach dem Börsengang eingestiegen seien, wäre dieser Deal hingegen nicht besonders lukrativ. Das Allzeithoch der Aktie liege bei über 33 Norwegische Kronen. (Analyse vom 24.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link