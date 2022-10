Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN XC0009665529/ WKN nicht bekannt) und Platin (ISIN XC0009665545/ WKN nicht bekannt) haben sich im bisherigen Jahresverlauf teils deutlich besser entwickelt als Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) und Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt), so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Die Preisdifferenz zwischen Platin und Gold etwa liege mit rund 720 Dollar je Feinunze so niedrig wie zuletzt vor knapp einem Jahr. Das chemische Element mit dem Elementsymbol Pt habe nicht zuletzt von den anziehenden Pkw-Verkaufszahlen in der EU profitiert. Im September seien laut dem europäischen Automobilproduzentenverband ACEA 787.870 Fahrzeuge neu zugelassen worden, knapp zehn Prozent mehr als vor Jahresfrist und das zweite Monatsplus in Folge. Mittelfristig positiv für Platin stimme zudem die absehbare Angebotslücke. Nach dem Überschuss in diesem Jahr, der vor allem auf die starken Abflüsse aus den Platin-ETFs zurückzuführen sei, erwarte das World Platinum Investment Council mittelfristig einen defizitären Markt. In seiner Prognose für die Jahre 2023 bis 2026 habe der Verband seine Defizitprognose um 50.000 Unzen pro Jahr angehoben. Das geringere Angebot kompensiere die Verschlechterung der Nachfrageperspektiven, so die Branchenkenner.



Auch für Palladium, das sich in dieser Woche recht robust präsentiert habe, könnten auf mittlere Sicht bessere Zeiten anbrechen. Die möglichen Gründe: Rund 40 Prozent der weltweiten Palladiumreserven würden in Russland lagern, zudem gehe die Förderung des zweitgrößten Produzenten Südafrika immer mehr zurück. Noch würden aber die zunehmenden Rezessionssorgen die Defizitprognosen überstrahlen, zumal das silberweiße Metall hauptsächlich in der Industrie eingesetzt werde. (Ausgabe vom 28.10.2022) (31.10.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >