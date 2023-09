Paris (www.aktiencheck.de) - Wer in den diesem Jahr auf Palladium gesetzt hat, hat wenig Grund zur Freude, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Anders präsentiere sich die Lage bei Platin, dessen Notierung allein binnen Monatsfrist um 7 Prozent zugelegt habe. Zudem steuere das Edelmetall auf ein immenses Angebotsdefizit zu. Während die Nachfrage zunehme, sei die Förderung in Südafrika bereits im vergangenen Jahr um 14 Prozent gefallen. Der Kap-Staat stehe für 70 Prozent des weltweiten Platinangebots. Und: Angesichts der Stromknappheit dürfte es auch in diesem Jahr immer wieder zu Produktionsunterbrechungen kommen.Die Verarbeiter Johnson Matthey und Heraeus würden ein Defizit von 128.000 beziehungsweise 195.000 Unzen erwarten. Die Researchfirma Metals Focus, die auch die Investorennachfrage einbeziehe, gehe gar von einem Defizit von 953.000 Unzen aus, während der World Platinum Investment Council die Unterversorgung auf mehr als 1 Million Unzen taxiere. Früher oder später dürfte sich der Angebotsmangel in steigenden Notierungen niederschlagen. (01.09.2023/ac/a/m)