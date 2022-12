Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) hat in diesem Jahr ein extremes Auf und Ab hinter sich, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs sei die Notierung in der Spitze auf fast 3.200 Dollar je Unze angestiegen, um zuletzt auf knapp 1.900 Dollar zurückzufallen. Zwar würden der sich verbessernde weltweite Autoabsatz und die niedrigere Bergbauproduktion in Südafrika den Preis stützen, doch zumindest im Vergleich zu Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) erscheine dieses Niveau noch immer zu hoch. Da Platin nur gut die Hälfte koste, würden Edelmetall-Experten einen zunehmenden Ersatz von Palladium bei der Verwendung von Autokatalysatoren erwarten.



Habe sich die Substitution im vergangenen Jahr auf 150.000 Unzen belaufen, würden die Prognosen für 2025 auf 700.000 bis 800.000 Unzen lauten. Platin habe in dieser Woche wieder die runde Marke von 1.000 Dollar je Feinunze zurückerobert. Das Edelmetall, das sich durch seine sehr gute elektrische Leitfähigkeit auszeichne, dürfte neben dem Substitutionseffekt zusätzlich von einem knapper werdenden Angebot profitieren. Das World Platinum Investment Council (WPIC) rechne nach einem leicht nach unten korrigierten Angebotsüberschuss von gut 800.000 Unzen in diesem Jahr für 2023 mit einer Unterversorgung von 300.000 Feinunzen. Dazu trage nicht nur die Automobilindustrie als wichtigster Sektor mit einem Plus von 11 Prozent bei. Auch die übrige Industrie werde dem WPIC zufolge insbesondere dank des gut 50-prozentigen Bedarfszuwachses der Glasindustrie deutlich mehr Platin benötigen. Nicht zuletzt erwarte der Branchenverband ein deutliches Plus bei der Investmentnachfrage. Kurzum: Nicht auszuschließen, dass sich die Preise von Platin und Palladium künftig ein wenig weiter annähern würden. (02.12.2022/ac/a/m)



