Paris (www.aktiencheck.de) - Die Baisse der Edelmetalle geht ungebremst weiter, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Platin habe seit Februar vergangenen Jahres um knapp 13 Prozent nachgegeben, rund 5 Prozent allein in den vergangenen fünf Tagen. Deutlich schlimmer habe es Palladium erwischt, das auf 12-Monats-Sicht mehr als ein Drittel und in dieser Woche erneut kräftig an Wert eingebüßt habe. Mit weniger als 1.470 Dollar je Unze sei das silberweiße Übergangsmetall zuletzt so günstig gewesen wie seit August 2019 nicht mehr. Zum jüngsten Preisrutsch sei es auch gekommen, weil der weltgrößte Palladiumproduzent aus Russland für das laufende Jahr ein geringeres Angebotsdefizit von nunmehr 300.000 Feinunzen prognostiziere. Bislang hätten die Edelmetallexperten mit 800.000 Unzen gerechnet. Das höhere Recycling-Angebot fordere seinen Tribut. Eigentlich wäre dies positiv zu sehen, ganz nach dem Motto: Mehr alte Fahrzeuge würden verschrottet und würden den Weg für eine steigende Nachfrage nach Neuwagen freimachen. Die Crux sei jedoch die Substitution durch Platin und die steigende Zahl von Elektroautos, die weniger Palladium benötigen würden.Das World Platinum Investment Council gehe davon aus, dass die Substitution von zuletzt 340.000 Unzen in diesem Jahr auf 500.000 Unzen zunehmen werde. Mit Blick auf Platin prognostiziere der Lobbyverband ein Angebotsdefizit von 303.000 Unzen. Verantwortlich dafür sei in erster Linie die Investmentnachfrage, die nach einem signifikanten Minus nun wieder ins Plus drehen solle. Zugleich solle die Nachfrage aus der Automobilindustrie ein 6-Jahres-Hoch erreichen. Gute Chancen also, dass zumindest bei Platin wieder bessere Zeiten anbrechen würden. (17.02.2023/ac/a/m)