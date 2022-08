Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium musste zwar in der vergangenen Woche Federn lassen, notiert aber immer noch rund 14 Prozent höher als vor einem Monat, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der südafrikanische Rohstoffkonzern Anglo American Platinum rechne vor diesem Hintergrund damit, dass sich die Substitution von Palladium zu Platin beschleunige und in den kommenden vier bis fünf Jahren von den Automobilherstellern bis zu eine Million Unzen Palladium durch Platin ersetzt werden könnten. Anglo American Platinum schätze, dass schon 2021 rund 75.000 Unzen ersetzt worden seien. Und in diesem Jahr dürften es 200.000 Unzen werden.Vorantreiben sollten diese Entwicklung nicht zuletzt die niedrigen Kosten: Platin sei nicht einmal halb so teuer wie Palladium. Da der Automobilsektor mehr als 40 Prozent der Nachfrage abdecke, dürfte dies Platin mittel- bis langfristig in die Karten spielen. Laut einer jüngsten Reuters-Erhebung würden die 27 befragten Analysten und Händler 2023 im Schnitt mit einem Platinpreis von 1.013 Dollar rechnen, gut 10 Prozent mehr als derzeit. Für Palladium liege die Durchschnittsprognose bei 2.060 Dollar; das entspreche einem Minus von knapp 4 Prozent. (19.08.2022/ac/a/m)