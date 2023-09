Platin und Palladium würden vor allem in der Automobilbranche für den Bau von Katalysatoren verwendet. In den letzten Monaten sei es dem Automobilsektor zunehmend schlechter gegangen, was sich in den Aktienkursen, auch der deutschen Hersteller, bemerkbar mache. Die Automobilunternehmen würden die Preise für ihre Fahrzeuge senken, was mit der begrenzten Nachfrage zusammenhänge, die nach der Wachstumswelle von 2020 bis 2022 deutlich zurückgegangen sei. Interessanterweise senke sogar Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) die Preise für seine Autos erheblich, was mit der begrenzten Nachfrage zusammenhänge.



Der Platinpreis falle heute um 1,3% (Palladium verliert 2%) und steuere höchstwahrscheinlich auf seine jüngsten lokalen Tiefststände von unter 900 USD pro Unze zu. In letzter Zeit haben wir eine viel stärkere Korrelation zwischen Platin und Anleihekursen (TNOTE) als mit dem Goldpreis beobachtet, so die Experten von XTB. Eine sehr wichtige Unterstützung finde sich um 840 USD pro Unze, wo sich die lokalen Tiefststände vom letzten Herbst befänden. Ein Wiederanstieg des Platinpreises werde nur möglich sein, wenn die Renditen wieder zu sinken beginnen weiterhin (Anleihekurse steigen würden), was auch die Gold- und Silberpreise stimulieren werde.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Platin und Palladium sind derzeit die am meisten überverkauften Metalle, so die Experten von XTB.Auch die Industriemetalle würden derzeit deutlich besser abschneiden. Interessanterweise beobachten wir in der heutigen Sitzung keine signifikanten Preisrückgänge bei Gold oder Silber, so die Experten von XTB.