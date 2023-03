Paris (www.aktiencheck.de) - Die gestrige Verkaufswelle hat bei Platin die Chance auf einen Anstieg in Richtung der 1.000-USD-Marke zunichtegemacht und zugleich mit dem Unterschreiten von 938 USD ein Verkaufssignal generiert, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Damit setze sich aktuell der bei 1.103 USD im Januar begonnene Abwärtstrend fort. Dieser sei Anfang Februar durch einen bullischen Doppelboden bei 908 USD unterbrochen worden. Die anschließende Erholung habe allerdings schon an der Hürde bei 974 USD gestoppt und sei dort in den erwarteten Abverkauf übergegangen.Die Wucht des gestrigen Einbruchs könnte sich jetzt zwar kurzzeitig abschwächen. Doch sollte der Kurs von Platin nicht direkt wieder über 965 - 974 USD steigen, wäre der Abwärtstrend der Vorwochen wieder aufgenommen. Damit stünde nicht nur ein Angriff auf die Unterstützung bei 908 USD an, sondern wohl auch deren Bruch. Dies wäre mit einem Rückfall auf 865 USD verbunden, der darunter sogar bis 834 und 813 USD führen könne. Sollte den Bullen wider Erwarten das Kunststück gelingen, die 874-USD-Marke in den nächsten Tagen doch zu überwinden, wäre ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.032 USD aktiv. (08.03.2023/ac/a/m)