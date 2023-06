Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Scheitern an der Kursziel- und Widerstandszone bei 1.135 USD brach der Kurs von Platin in den letzten Wochen dramatisch ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Ab Anfang Mai habe dabei zunächst eine Verkaufswelle dominiert, die direkt unter den wichtigen Support bei 1.032 USD geführt habe und so ein Verkaufssignal ausgelöst habe. Nach einer kurzen Erholung sei der Kurs an der Hürde bei 1.032 USD abgedreht und an die Unterstützung bei 974 USD zurückgefallen. Damit drohe in dieser Woche die direkte Fortsetzung der Baisse.Abgaben unter 974 USD würden auch zum Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie führen und Platin somit weiter unter Druck setzen. Eine Verkaufswelle bis 938 USD wäre die wahrscheinliche Folge, ehe dort eine Erholung einsetzen könnte. Allerdings dürfte Platin in diesem Fall in den kommenden Tagen auch bis 908 USD, den Startpunkt der letzten Aufwärtstrendphase, zurückfallen. Sollte den Bullen dagegen der Konter an der Haltemarke bei 974 USD glücken, müssten bei 992 und 1.015 USD starke Hürden aus dem Weg geräumt werden, die den Weg nach oben versperren würden. Über 1.015 USD könnte es allerdings zu einem größeren Anstieg bis 1.032 und 1.047 USD kommen. (14.06.2023/ac/a/m)