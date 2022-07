Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit März beherrscht eine dreiteilige Abwärtsbewegung den Kursverlauf bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) und drückte den Wert Ende Juni unter die zentrale Unterstützungszone um 901 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Bruch der Tiefs aus dem vergangenen Jahr habe eine weitere Abwärtsbewegung ausgelöst und den Kurs in der Spitze bis 830 USD und damit in die Nähe des Supports bei 822 USD gedrückt. An dieser Stelle sei Mitte Juli eine volatile Erholung gestartet, die aktuell den Bereich der früheren Jahrestiefs ansteuere.



Bislang sei Platin schon an der ersten der Hürden bei 893 USD gescheitert und könnte jetzt bei einem Abverkauf unter 865 und 850 USD wiederum bis 830 und 822 USD zurücksetzen und dort die nächste große Erholung starten. Sollte auch die Haltemarke bei 813 USD gebrochen werden, käme es bereits zu einer Ausweitung des Abwärtstrends bis 773 USD. Weiterhin sei der Bereich von 893 bis 908 USD gespickt mit Widerständen, an denen der nächste Einbruch starten könne. Sollte ein Ausbruch über die Zone gelingen, wäre ein starkes Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 948 USD aktiv. Darüber könnte Platin bereits bis 988 USD steigen. (27.07.2022/ac/a/m)



