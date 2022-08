Paris (www.aktiencheck.de) - Platin-Chartanalyse der BNP Praibas:Damit habe sich die Mitte Juli begonnene Erholung erfolgreich fortgesetzt und es sei zudem ein starkes Kaufsignal generiert worden. Erst an der Hürde bei 948 USD habe der Wert zu einer sichtbaren Korrektur angesetzt und sei in den letzten Tagen an eine ebenso überschrittene Abwärtstrendlinie zurückgefallen. Doch der neue Aufwärtstrend werde davon bisher nicht tangiert.AusblickIm Bereich des Zwischenhochs aus dem Juli bei 920 USD könnte die Korrekturphase wieder enden und ein Anstieg bis 948 USD folgen. Aufgrund der Vielzahl an frischen Kaufsignalen und der Dynamik der letzten Wochen sei mit einem Bruch der Marke und einer kurzen Rally bis 988 USD zu rechnen. Dort könnte eine weitere Gegenbewegung einsetzen, ehe sich Platin mittelfristig bis 1.023 USD aufmachen könnte. Unter 920 USD wäre dagegen ein Test der Unterstützung bei 908 USD zu erwarten und dort der nächste Anstieg wahrscheinlich. Ohnehin wären erst Kurse unter 893 USD bärisch zu werten. (10.08.2022/ac/a/m)