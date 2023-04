Denn seit dem 12. April ziehe der Kurs nahezu senkrecht an und habe die Hürden bei 1.032 und 1.066 USD mühelos überwunden. Damit sei auch die Oberseite des bisher vorherrschenden Aufwärtstrendkanals durchbrochen und gestern bereits ein übergeordnetes Kursziel bei 1.085 USD erreicht worden.



Ausblick



Die Platin-Rally könnte sich jetzt eine kurze Pause in Form eines Rücksetzers bis 1.066 USD gönnen und anschließend über 1.085 USD bis an das Hoch aus dem Januar und den Widerstand bei 1.103 USD führen. Hier könnte eine größere Korrektur einsetzen und einen Kursanstieg bis 1.135 USD zeitlich hinauszögern. Aktuell spreche das Chartbild allerdings dafür, dass auch dieses Ziel in Kürze erreicht werde. Oberhalb von 1.032 USD sei der Anstieg auf allen Zeitebenen intakt und erst unter der Marke eine stärkere Gegenbewegung realistisch. Diese könnte allerdings schon bei 1.000 bis 1.004 USD wieder beendet werden. (19.04.2023/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Platin-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Erholungsrally bei Platin hat sich in den letzten Tagen weiter stark beschleunigt und insbesondere durch den Anstieg nach dem Pullback an die alte Hürde bei 1.004 USD an Dynamik gewonnen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.