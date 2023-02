Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen war der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) in einer dreiteiligen Aufwärtsbewegung bis an den Widerstand bei 1.103 USD angestiegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe die Kaufwelle gestoppt und sei von einer steilen Korrektur abgelöst worden, die die Züge einer kleinen bullischen Flagge aufweise. Allerdings verlaufe diese Gegenbewegung seit dem Bruch der Unterstützung bei 1.066 USD relativ steil und habe zuletzt auch unter den wichtigen Kreuzunterstützungsbereich bei 1.032 USD zurückgeführt. Aktuell würden die Bullen versuchen eine erneute Erholung zu starten.



Unterhalb von 1.032 USD sei die Aussicht auf eine potenzielle Flaggenformation wenig wert. Denn genauso nahe wie einer Kaufwelle stehe der Wert damit auch einem Abverkauf unter den nächsten markanten Support bei 974 USD. Sollte die Marke unterschritten werden, käme es bereits zu Verlusten bis 938 und ggf. 908 USD. Damit wäre der gesamte Aufwärtstrend neutralisiert. Sollte die Käuferseite dagegen den Richtungskampf mit einem Anstieg über 1.032 USD wieder offener gestalten, könnte eine Erholung bis 1.066 USD folgen. Doch erst über der Marke wäre ein Kaufsignal aktiviert, das einen Aufwärtsimpuls bis 1.103 USD auslösen dürfte. (01.02.2023/ac/a/m)



