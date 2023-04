Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unter dem Strich schlugen beim Platinpreis in den letzten Jahren bereits eine Reihe von Versuchen, den seit 2008 bestehenden Baissetrend (akt. bei 1.024 USD) zu den Akten zu legen, fehl, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aktuell unternehme das Edelmetall mal wieder einen neuen Anlauf. Aus Sicht der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt sogar einen besonders erfolgversprechenden. Doch der Reihe nach: Parallel zum diskutierten Trendbruch gewinne eine mehrjährige Bodenbildung mehr und mehr an Konturen. Gleichzeitig könne die Kursentwicklung der letzten beiden Jahre per Saldo als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. In der Summe liege deshalb ein dreifacher charttechnischer Rückenwind vor, der darüber hinaus auch noch durch ein neues MACD-Kaufsignal bestätigt werde. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt einen Anlauf des Platinpreises auf das Mehrjahreshoch vom Februar 2021 bei 1.337 USD für realistisch halten. Die beschriebene untere Umkehr lasse langfristig sogar auf mehr hoffen. Um die vielversprechende Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte der Platinpreis in Zukunft nicht mehr unter den eingangs erwähnten Langfristtrend zurückfallen. (24.04.2023/ac/a/m)

