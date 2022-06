Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) konnte in den Vorwochen zunächst die Hürde bei 1.000 USD durchbrechen, scheiterte aber bereits am Widerstand bei 1.044 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien daraufhin auch aus dem flachen mehrwöchigen Aufwärtstrend gerutscht.



Nach dem Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends gelinge Platin zunächst nur eine moderate Konsolidierung, welche trendbestätigend nach unten aufgelöst werden könnte. Würden die Notierungen auch unter 900 USD, drohe ein Rücklauf bis in den Bereich 813 USD. Zunächst sei oberhalb der 900 USD aber noch eine stärkere Gegenbewegung möglich. (22.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >