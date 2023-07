Paris (www.aktiencheck.de) - Bis Ende Juni befand sich Platin in einer dynamischen und geradlinigen Abwärtsbewegung, in deren Verlauf eine Reihe von Verkaufssignalen ausgelöst und zuletzt auch der Support bei 938 USD unterschritten wurden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Allerdings sei es den Bullen seit Anfang Juli gelungen, eine kurze Erholungsphase zu etablieren, die sich aktuell weiter fortsetze und wieder an die Hürde bei 938 USD führe. Der übergeordnete Abwärtstrend werde durch den Anstieg seit dem Tief bei 889 USD nicht infrage gestellt, dennoch könnte sich die Erholung jetzt fortsetzen.Zentrale Aufgabe der Käuferseite sei es jetzt, die Hürde bei 938 USD zu überwinden, um der Erholung mehr Platz einzuräumen. Die Folge wäre ein Anstieg über die zentrale Abwärtstrendlinie bis 960 und 974 USD. Auf Höhe dieser Widerstandsmarken käme es zu einer Richtungsentscheidung, die aufgrund des vorherrschenden Abwärtstrends zugunsten einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 908 und 889 USD ausfallen dürfte. Darunter wäre mit weiteren Verlusten bis 865 USD zu rechnen. Sollte es den Bullen aber in den nächsten Tagen gelingen, auch die 974-USD-Marke aus dem Weg zu räumen, könnte die Erholung schon bis 988 und 1.004 USD führen. (12.07.2023/ac/a/m)