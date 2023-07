Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem Doppeltop an der Widerstandszone um 1.135 USD brach der Platinkurs ab Mai deutlich ein und fiel dabei bis an die Unterstützung bei 908 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Auf diesem Niveau habe jedoch eine Erholung gestartet werden können, die mit dem Anstieg über die kurzfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 938 USD zusätzliche Dynamik entfacht habe. Es folge eine Kaufwelle bis an die Hürde bei 988 USD. Dort sei Platin nach unten hin abgeprallt.Noch könne die aktuelle Korrektur als Pause in einer übergeordneten Erholungsbewegung interpretiert werden und könnte bei einem weiteren Abprallen von 974 USD in eine neue Runde gehen. Ausgehend von 953 USD, spätestens jedoch bei 938 USD sollten die Bullen wieder zuschlagen und den Kurs des Edelmetalls über 974 und 988 USD antreiben. Die Folge wäre ein Anstieg bis 1.004 und später sogar 1.032 USD. Abgaben unter 938 USD würden dagegen für das Ende der Erholung sprechen. In diesem Fall stünde eine weitere Abwärtswelle bis 908 USD an. Selbst ein Rückfall auf 865 USD wäre dann nicht mehr ausgeschlossen. (26.07.2023/ac/a/m)