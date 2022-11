Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Aufwärtstrend des Platinpreises (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) setzte sich in der letzten Woche nach dem Ausbruch aus einem großen Konsolidierungsdreieck und dem Anstieg über die Hürde bei 988 USD fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei das Kursziel bei 1.015 USD direkt überwunden und so der Weg für eine Kaufwelle bis über den Widerstand bei 1.032 USD freigemacht worden. Dieses Hoch von Anfang Juni sei kurz überschritten und in der Spitze fast schon die 1.066-USD-Marke erreicht worden. Nach einem Hoch bei 1.057 USD habe eine Konsolidierung eingesetzt, die bislang andauere.



Die korrektive Pause gefährde den Fortbestand des Aufwärtstrends nicht, dürfte aber schon bei 988 USD wieder in eine neue Kaufwelle in Richtung 1.066 USD übergehen. Die dort verlaufende Abwärtstrendlinie könnte die Bullen einbremsen. Sollte diese Hürde dennoch überschritten werden, dürfte ein Anstieg an die zentrale übergeordnete Barriere bei 1.103 USD folgen. Auf der Unterseite würde dagegen erst ein Bruch des Zwischenhochs bei 974 USD für eine deutliche Korrekturausweitung sprechen. Allerdings könnte sich der Platinpreis dann nach einer Abwärtsbewegung bis 938 und 948 USD wieder nach Norden orientieren. (16.11.2022/ac/a/m)



