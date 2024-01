Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem Rückfall unter die zuvor eroberte Kurshürde bei 988 USD wurde der Platinpreis in einer geradlinigen Abwärtsbewegung unter die Supportmarken bei 948 und 938 USD gedrückt und der im November gestartete Anstieg damit gekontert, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Zuletzt sei der Kurs auch unter die 889-USD-Marke eingebrochen, habe sich aber nach einem Tief bei 879 USD wieder erholen können. Die Widerstandsmarke bei 908 USD bremse diesen Erholungsversuch aktuell ein.Die aktuelle Konsolidierung wirke kurzfristig bullisch. Daher sei wie zuletzt angenommen mit einem kurzen Anstieg über 908 USD in Richtung 925 USD zu rechnen, ehe eine weitere Verkaufswelle zu Abgaben auf 865 USD führen dürfte. An dieser Stelle könnte eine deutliche Erholung starten. Werde die Marke dagegen unterschritten, wäre eine Ausweitung der Verkaufswelle bis hin zu Kursen knapp unter dem Novembertief bei 841 USD die Folge. Für die Käufer wäre weiterhin erst ein Anstieg über 938 USD bullisch zu werten. In diesem Fall stünde eine Erholung bis 988 USD und damit die potenzielle Reaktivierung des Aufwärtstrends seit November an. (24.01.2024/ac/a/m)