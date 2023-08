Paris (www.aktiencheck.de) - Innerhalb einer ersten Erholung im Juli markierte Platin an der Hürde bei 996 USD ein wichtiges Zwischenhoch und rutschte anschließend wieder ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen hätten daraufhin die 889 USD nochmals erreicht, um sich in den vergangenen Wochen wieder nach oben zu lösen.Es biete sich die Chance, die 996 USD relativ direkt zu testen. Kurzfristig dürfte Platin nach dem steilen Anstieg der Vortage darunter eine Konsolidierung einleiten. Sollte anschließend der Ausbruch zur Oberseite gelingen, wäre eine Bodenbildung gegeben, was Kursgewinne bis 1.035 USD nach sich ziehen dürfte. Abgaben unter 936 USD seien aus Sicht der Bullen zu vermeiden. (30.08.2023/ac/a/m)