Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von einem Doppelboden bei 908 USD konnte sich der Platinpreis (ISIN XC0009665545/ WKN XPTUSD) ab Ende Februar deutlich erholen und über die Widerstandsmarke bei 1.032 USD an die Barriere bei 1.135 USD steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe die Aufwärtstrendphase gestoppt und sei von einer Korrektur abgelöst worden, die schnell wieder unter 1.103 USD geführt habe. Nach einer kurzen Erholung ausgehend von 1.066 USD sei der Wert von der Hürde bei 1.103 USD abgeprallt und habe in dieser Woche fast schon an den Support bei 1.032 USD zurückgesetzt.



Gestern sei kurz vor der Unterstützung bei 1.032 USD eine Gegenbewegung gefolgt, die jetzt in der Lage wäre, die Hürde bei 1.066 USD zu knacken und damit eine Erholung bis 1.103 USD auszulösen. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiv und der nächste Anstieg bis 1.135 USD möglich. Sollten die Bullen dagegen an der Hürde bei 1.066 USD scheitern, käme es zu einem zweiten Test der 1.032-USD-Marke. Hier könnte die nächste Erholung starten. Darunter dürfte der Platinpreis allerdings in Richtung 1.004 USD und die zentrale Unterstützung bei 988 USD fallen. (03.05.2023/ac/a/m)

