Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Ende September befindet sich der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) in einem Aufwärtstrend, der nach dem Ausbruch aus einer großen Dreiecksformation Anfang November bis knapp über den Widerstand bei 1.032 USD geführt hatte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch nachdem auch der zweite Ausbruchsversuch am Hoch bei 1.057 USD gescheitert sei, habe der Wert bereits gedroht ein bärisches Doppeltop zu vollenden. In letzter Sekunde hätten die Käufer allerdings den Support bei 974 USD verteidigt und mit dem erwarteten Konter für einen weiteren Anstieg bis 1.032 USD gesorgt.



Platin habe die Gefahrenzone hinter sich gelassen und könnte jetzt sogar über 1.057 USD ausbrechen. Ein solcher Anstieg würde eine Kaufwelle bis 1.066 USD nach sich ziehen. Darüber wäre der Ausbruch bestätigt und eine kleine Rally bis an das Kursziel bei 1.115 USD zu erwarten. Selbst der mittelfristige Widerstand bei 1.135 USD wäre dann wieder erreichbar. Sollte Platin dagegen an 1.057 bzw. später 1.066 USD scheitern, dürfte eine Korrektur bis 1.010 USD folgen, ehe ein weiterer Ausbruchsversuch starten könne. Unterhalb der Marke wäre dagegen mit dem nächsten Rückfall auf 974 USD zu rechnen. (14.12.2022/ac/a/m)

