Paris (www.aktiencheck.de) - Die bullische Konsolidierung der letzten Wochen hat bei Platin zum einen für die Verteidigung der Unterstützung bei 889 USD gesorgt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Zum anderen sei es den Bullen gelungen, die Hürde bei 908 USD zu durchbrechen und damit zur erwarteten Erholung bis 938 USD anzusetzen. Diese Marke sei am Montag fast schon erreicht worden. Damit sei der Ende Dezember begonnene Abwärtstrend zunächst unterbrochen und eine temporäre Entspannung der Lage gelungen.Die Erholung der letzten Tage könne sich jetzt bis an die 938-USD-Marke fortsetzen. Für ein nachhaltiges Kaufsignal und damit für die Neutralisierung der Verkaufswelle seit dem Dezemberhoch müsste Platin allerdings auch noch über die Kursbarriere bei 949 USD steigen. Bis dahin könne man weiterhin keine Entwarnung geben und schon ein Bruch der 908-USD-Marke könnte jetzt die Reaktivierung des Abwärtstrends einleiten. Unter der Marke stünde ein Angriff auf die zentrale Unterstützung bei 889 USD an. Werde diese gebrochen, dürfte der Platinkurs bis 865 und später 841 USD fallen. (31.01.2024/ac/a/m)