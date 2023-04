Paris (www.aktiencheck.de) - Seitdem ein bullischer Doppelboden den Abwärtstrend des ersten Quartals Ende Februar beendet hatte, versuchen sich die Bullen bei Platin an einer Erholung, die bisher aber nicht über die Hürde bei 1.032 USD hinauskam, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die verschachtelte Aufwärtsbewegung zeige auch weiter nicht den Verlauf einer großen, dynamischen Trendwende. Dennoch habe der Wert zuletzt von der Unterstützung bei 988 USD nach oben abprallen und sich damit die Chance auf einen weiteren Anstieg bewahren können.Solange Platin über 988 USD notiere, sei von einer Fortsetzung der Erholung auszugehen, die durchaus wieder bis 1.032 USD führen könne. Ob die Hürde aber auch bis 1.066 USD durchbrochen werde, sei aufgrund der fehlenden Dynamik weiter fraglich. Sollte Platin dagegen an der Marke nach unten abprallen oder zuvor schon unter 988 USD zurücksetzen, käme es darauf an, die Unterstützung bei 974 USD zu verteidigen. Andernfalls würde ein Bruch der Marke für einen Abverkauf bis 938 USD sorgen und damit auch der Abwärtstrend seit Anfang Januar reaktiviert werden. (12.04.2023/ac/a/m)