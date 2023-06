Paris (www.aktiencheck.de) - Ein Doppeltop im Bereich des mittelfristigen Widerstands bei 1.135 USD beendete im Mai den monatelangen Höhenflug des Platinkurses , wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Es sei eine erste scharfe Korrektur gefolgt, die an der Unterstützung bei 1.032 USD nur kurz auf Widerstand seitens der Käufer getroffen habe. In den letzten Tagen habe sich der Abwärtstrend fortgesetzt und den Wert wie erwartet auch unter die Supportmarken bei 988 und 974 USD gedrückt. Damit sei auch die zentrale Aufwärtstrendlinie unterschritten worden.Nach dem gestrigen Bruch der 974-USD-Marke sei ein weiteres Verkaufssignal aktiv und zunächst mit Verlusten bis 938 USD zu rechnen. An dieser Stelle könnte eine deutliche Erholung einsetzen und sogar wieder bis 988 USD führen. Breche Platin dagegen auch unter 938 USD ein, stünde ein Abverkauf bis zum Februartief bei 908 USD auf der Agenda. Erholungen unterhalb von 988 USD würden den Abwärtstrend dagegen nicht stoppen. Erst über dieser Hürde könnte man von einer Stabilisierung des Kurses sprechen. Ein kleines Kaufsignal wäre dagegen bei Kursen über dem Kreuzwiderstand bei 1.000 USD gelungen. (21.06.2023/ac/a/m)