Rückblick: Platin entwickelte sich in den vergangenen Monaten seitwärts und steigt seit einigen Wochen ausgehend von der bei 830 USD liegenden Unterstützung wieder an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten zuletzt auch eine bei 940 USD liegende Hürde überwunden.

Ausblick: Es biete sich die Chance einer mehrmonatigen großen Bodenbildung. Wenn es Platin gelinge, sich über die 974 USD nach oben abzusetzen, könnten mittelfristig auch wieder 1.033 USD erreichbar werden. Sollten die Notierungen jedoch nach dem Scheitern an der Hürde bei 974 USD aus dem Aufwärtstrend der Vorwochen fallen, drohe ein Rücklauf bis 830 USD. (02.11.2022/ac/a/m)



