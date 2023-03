Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Januar wird die Aufwärtstrendphase bei Platin von einer heftigen Gegenbewegung unterbrochen, die unter die Supportmarken bei 1.032 und 974 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Erst die Unterstützung bei 908 USD habe den Abverkauf wie erwartet bremsen und Mitte Februar eine erste Erholung auslösen können. Nach einem weiteren Trendwechsel bei 962 USD sei es den Bullen in dieser Woche erneut gelungen, die 908-USD-Marke zu verteidigen und so die Chance auf eine Bodenbildung aufrechtzuerhalten.Aktuell erreiche der Wert bereits das Zwischenhoch bei 962 USD und könnte darüber eine bullische Trendwende in Form eines Doppelbodens aktivieren. Allerdings könnte ein solcher Anstieg dennoch schon bei 974 und 988 USD abgebremst werden und der nächste Einbruch folgen. Erst über 988 USD wäre der Abwärtstrend gestoppt und eine Erholung bis 1.032 USD die Folge. Ein Abprallen an 974 USD oder der Rückfall unter 938 USD würde dagegen die Bären auf den Plan rufen und den nächsten Angriff auf 908 USD auslösen. Darunter wäre weiterhin mit einem Einbruch auf 865 USD zu rechnen. (01.03.2023/ac/a/m)