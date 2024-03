Paris (www.aktiencheck.de) - Die Seitwärtsphase unterhalb der Widerstandsmarke bei 908 USD setzt sich bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) fort und führte den Wert bis an den Support bei 865 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Charttechnischer Ausblick:Die Verteidigung der 865-USD-Marke sei weiterhin essenziell, um einen Einbruch auf 841 und 810 USD zu verhindern. Solange dies den Bullen noch gelinge, könnte eine weitere Erholung über 889 USD starten und an die zentrale Hürde bei 908 USD führen. An dieser Stelle dürften die Verkäufe überwiegen und den Bruch der 865-USD-Marke einleiten. Sollte Platin aber auch über diese Hürde ansteigen, könnte eine kleine Rally bis 938 USD folgen. Bullisch wäre aktuell allerdings erst ein Anstieg über diesen Widerstand zu werten. (06.03.2024/ac/a/m)