Paris (www.aktiencheck.de) - Der Platinpreis befindet sich seit Mitte November in einer aussichtsreichen Aufwärtsbewegung, in deren Verlauf der Widerstand bei 938 USD überschritten wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Damit habe eine kurzfristige Bodenbildung abgeschlossen werden und in der Folge auch die zentrale Kurshürde bei 988 USD erreicht werden können. Kurz vor dem Hoch aus dem August dieses Jahres würden die Bullen auf der Lauer liegen.Eine kurzzeitige Korrektur würde die Chancen der Käuferseite jetzt nicht schmälern und könnte schon weit vor der 938-USD-Marke beendet werden. In der Folge dürfte der Platinpreis über die 988-USD-Marke ansteigen und die Rally der Vorwochen bis 1.032 USD fortsetzen. Sollte diese Barriere auch überschritten werden, könnte der Anstieg sogar schon bis 1.065 USD reichen. Bei einem Bruch der zentralen Unterstützung bei 938 USD wäre dagegen ein Verkaufssignal aktiviert. In diesem Fall stünden Abgaben bis 908 und 889 USD an. (27.12.2023/ac/a/m)