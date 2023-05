Paris (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen stieg der Platinpreis in einer dynamischen Aufwärtsbewegung an den Widerstand bei 1.135 USD und setzte damit den im September 2022 bei 810 USD begonnenen Aufwärtstrend fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Allerdings sei der Kurs von diesem mittelfristigen Zielbereich nach unten abgeprallt und sei bis 1.032 USD gefallen. Wie angenommen sei diese Unterstützung aber zum Ausgangspunkt für eine weitere steile Kaufwelle geworden, die jetzt bereits die Kurshürde bei 1.103 USD überwunden habe.Mit der gelungenen Rückkehr über 1.066 USD und jetzt auch 1.103 USD hätten die Bullen bei Platin beeindruckende Stärke bewiesen und ein Kaufsignal generiert. Dieser Schwung werde auch notwendig sein, denn mit 1.135 USD nehme Platin jetzt Kurs auf eine mittelfristige Zielmarke der gesamten Aufwärtsstrecke seit September. Sollte diese auch überwunden werden, wäre ein starkes Kaufsignal mit Zielen bei 1.173 und 1.206 USD aktiviert. Würden die Ausbruchsversuche dagegen an der Hürde bei 1.135 USD scheitern, könnte eine Korrektur bis 1.066 USD führen, ohne die Fortsetzung des Aufwärtstrends infrage zu stellen. (10.05.2023/ac/a/m)