Paris (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend bei Platin hatte zuletzt auch unter die Unterstützungen bei 1.004 und 974 USD geführt und damit den Anstieg seit Ende Februar gekontert, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.In der Folge sei der Wert unter 938 USD, sowie beinahe auch schon an den Support bei 908 USD eingebrochen, habe sich aber bislang über dieser wichtigen Abwärtszielmarke behaupten können. Erholungsversuche der Käuferseite seien dennoch an der Hürde bei 938 USD gescheitert und so tendiere Platin in dieser Woche in einer schmalen Handelsspanne seitwärts.Eigentlich würde ein kurzzeitiger Bruch der Unterstützung bei 908 USD ausreichen, um die Abwärtstrendphase seit Mai abzuschließen und den Startschuss für eine dynamische Erholung bis 938 und darüber bereits bis 974 USD zu liefern. Allerdings wäre ein Abverkauf unter 908 USD gleichzeitig für die Bären die Chance, die Baisse bis 865 und 850 USD auszudehnen. Gerade aufgrund der hohen Abwärtsdynamik der Verkaufswelle seit Anfang Juni seien weitere Abgaben daher die realistischere Variante. Unter 850 USD könnte zudem ein Einbruch bis 822 USD folgen. (28.06.2023/ac/a/m)