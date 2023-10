Paris (www.aktiencheck.de) - Platin hatte in den Monaten Juli und August durch das zweifache Scheitern an der Widerstandsmarke bei 988 USD ein bärisches Doppeltop ausgebildet und war anschließend unter die zentrale Unterstützung bei 889 USD gefallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Damit sei das Doppeltop aktiviert und eine Verkaufswelle bis knapp unter 865 USD gestartet worden. Allerdings habe der Wert sich schon bei 854 USD wieder stabilisieren und an die frühere Unterstützung bei 889 USD klettern können.Bislang sei der Anstieg der letzten Tage als bärischer Pullback zu werten und könnte jetzt von einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 865 USD abgelöst werden. Darunter hätten die Bären den Abwärtstrend reaktiviert und könnten Verkaufswellen bis 840 USD und später bereits bis 810 USD auslösen. Sollte sich Platin dagegen durch die Kursbarriere bei 889 USD fräsen, könnte die laufende Erholung sogar bis 908 USD führen. Allerdings müsste man sich an dieser Stelle wohl auf die Fortsetzung des Kursrückgangs einstellen. (11.10.2023/ac/a/m)