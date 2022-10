Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Juli befindet sich der Platinpreis (ISIN XC0009665545/ WKN nicht bekannt) bereits in einer großen dreiecksförmigen Konsolidierung, die auf der Unterseite durch die Supportmarken bei 813 und 822 USD gestützt wird, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausgehend von diesem Gebiet habe der Kurs des Edelmetalls ab Ende September in einer steilen Kaufwelle nach Norden gezogen und bereits die Oberseite der Formation überwunden, allerdings am Septemberhoch bei 939 USD nach unten abgedreht. Diese Korrektur führe aktuell an den Bereich um 885 USD.



Den ersten Ausbruchsversuch im Rahmen der jüngsten Kaufwelle hätten die Bullen ungenutzt verstreichen lassen. Allerdings habe die Wucht des Anstiegs gezeigt, dass weiter mit den Käufern zu rechnen sei. Nach einem Ende der Korrektur im Bereich von 865 bis 875 USD könnte schon der Anstieg über 908 USD die nächste Kaufwelle entfachen, die diesmal auch über 939 und 948 USD führen sollte. Die Folge wäre ein Anstieg bis 974 USD und den Widerstand bei 988 USD. Unterhalb von 865 USD wäre die Rallychance dagegen verhindert und eine weitere Abwärtsbewegung an die Tiefs des Jahres bei 813 bis 822 USD wahrscheinlich. (12.10.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Platin



