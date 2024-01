Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin bewegte sich in den vergangenen Wochen klar nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen aus dem mittelfristigen Trendkanal bewegen können, nachdem im Bereich der 848 USD ein Boden etabliert worden sei. Zuletzt schaffe es der Wert auch über die 988 USD hinaus.



Der angelaufene Pullback könnte sich bei Platin noch in Richtung der 956 USD ausdehnen, um die Bodenbildung in diesem Bereich zu bestätigen. Würden es die Notierungen darüber wieder nach oben schaffen, biete sich die Chance einer Fortsetzung der Rallye bis 1.036 USD. Abgaben unter 935 USD sollten hingegen aus Sicht der Bullen klar vermieden werden. (03.01.2024/ac/a/m)



