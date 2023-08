Paris (www.aktiencheck.de) - Ein Doppeltop an der Widerstandsmarke bei 1.135 USD beendete im Mai eine steile Aufholjagd bei Platin , wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Im Anschluss sei der Wert in einer geradlinigen Verkaufswelle bis 889 USD und damit unter den zentralen Support bei 908 USD gedrückt worden. Die im Juli begonnene Erholung sei mittlerweile ebenfalls wieder abverkauft worden und der Platinpreis sei zuletzt ein weiteres Mal unter die 908-USD-Marke zurückgefallen.Die nächste Abwärtsbewegung stehe bereits in den Startlöchern, denn der Bruch der 908-USD-Marke habe auch im übergeordneten Bild bärische Konsequenzen. Die Folge dürfte eine Verkaufswelle bis 865 USD sein, ehe Platin dort zu einer deutlichen Erholung ansetzen könnte. Werde die Marke ebenfalls unterschritten, seien sogar Abgaben bis 845 USD zu erwarten. Erst ein Anstieg über die Hürde bei 938 USD würde aktuell für Entspannung sorgen und eine Erholung bis 955 und 974 USD ermöglichen. Der Abwärtstrend könnte aber schon an dieser Stelle in eine neue Runde gehen. (09.08.2023/ac/a/m)