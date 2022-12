"Planet kennt die Herausforderungen bei der Aufnahme und Bereitstellung riesiger Datenmengen (...) Mit Amazon SageMaker können wir nun ML-Fähigkeiten mit tiefer Integration mehrerer Datensätze anbieten und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden komplexe Modelle zu entwickeln und zu bearbeiten", kommentiere der CEO von Planet Labs die Partnerschaft mit Amazon.



"Das Erstellen, Trainieren und Bereitstellen von Machine-Learning-Modellen unter Verwendung von Geodaten ist für die meisten Unternehmen ein komplexer Prozess. Das Haupthindernis ist der Mangel an zweckmäßigen Funktionen zur Durchführung von maschinellem Lernen auf diesen Arten von massiven Datensätzen (...) Amazon SageMaker kann dazu beitragen, geospatiales ML zu vereinfachen und zu beschleunigen, und zwar von Monaten auf Minuten, wodurch die Kunden von Planet Labs in die Lage versetzt werden, Datensätze anzureichern, geospatiale Modelle zu trainieren, Ergebnisse zu visualisieren und mehr. Wir freuen uns, gemeinsam mit Planet Labs den Wert von Geodaten für ihre Kunden zu erschließen und ihnen zu helfen, genaue Vorhersagen zu treffen", kommentiere Amazon.



Börsenplätze Planet Labs-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Planet Labs-Aktie:

5,44 USD +10,34% (16.12.2022, 15:55)



ISIN Planet Labs-Aktie:

US72703X1063



WKN Planet Labs-Aktie:

A3C84C



NYSE-Symbol Planet Labs-Aktie:

PL



Kurzprofil Planet Labs PBC:



Planet Labs PBC (ISIN: US72703X1063, WKN: A3C84C, NYSE-Symbol: PL) ist ein Unternehmen für Erdbeobachtung. Der Hauptsitz befindet sich in San Francisco, Kalifornien, die europäische Zentrale von Planet befindet sich in Berlin. Das Ziel von Planet Labs ist es, mithilfe der eigenen Erdbeobachtungssatelliten täglich die gesamte Erde abzubilden, um globale Veränderungen und Trends zu erkennen. (16.12.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Planet Labs: Aktien steigen nach Quartalszahlen und Amazon-Partnerschaft um 11% - AktiennewsDie Aktien von Planet Labs (ISIN: US72703X1063, WKN: A3C84C, NYSE-Symbol: PL), einem der führenden Anbieter von Satellitendaten und -bildern, steigen um fast 11%, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse vorgelegt und dem Markt optimistische Prognosen mitgeteilt hat, so die Experten von XTB.Der Umsatz für das dritte Quartal sei im Jahresvergleich um 57% auf 49,7 Millionen Dollar gestiegen und habe damit über den Prognosen von 47,2 Millionen Dollar gelegen. Der Quartalsverlust pro Aktie habe 0,08 Dollar betragen und damit deutlich unter der Prognose von 0,17 Dollar gelegen."Wir verzeichneten eine große Wachstumsdynamik im Regierungssegment und gaben eine Reihe interessanter neuer strategischer Partnerschaften im kommerziellen Sektor bekannt. Das Wachstum von Planet wird weiterhin durch einen globalen Trend unterstützt, der die Nachfrage nach unseren Lösungen antreibt", habe Will Marshall, Mitbegründer und CEO des Unternehmens, die Ergebnisse kommentiert.Planet schätze den Umsatz im vierten Quartal 2022 auf 50 bis 54 Millionen Dollar, verglichen mit den Schätzungen von 51,2 Millionen Dollar. Auf Jahresbasis rechne das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 188 und 192 Millionen Dollar, was ebenfalls über der Schätzung der Wall Street von 187,08 Millionen Dollar liege.Planet Labs betreibe die weltweit größte Konstellation von Erdbeobachtungssatelliten und sei in der Lage, jeden Tag und zu jeder Zeit mittel- und hochauflösende Bilder der Erde zu liefern. Durch die Partnerschaft mit AWS werde das Unternehmen neue Möglichkeiten für Kunden schaffen, den Datenzugriff über Geodaten-Tools und Cloud-Plattformen zu beschleunigen.Mit Amazon SageMaker könnten Planet Labs-Kunden Daten von Amazon Location Service und AWS Data Exchange abrufen. Durch die Partnerschaft mit Amazon werde das Unternehmen eine einzigartige Plattform für das Training, die Ableitung und Visualisierung von Modellen aus Satellitenbildern durch maschinelles Lernen schaffen.