Kurzprofil Planet Fitness Inc.:



Planet Fitness, Inc. (ISIN: US72703H1014, WKN: A14U2K, Ticker-Symbol: 3PL, NYSE-Symbol: PLNT) ist ein Franchisegeber und Betreiber von Fitnessstudios in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Franchise, unternehmenseigene Geschäfte und Ausrüstung. (18.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Planet Fitness-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Planet Fitness (ISIN: US72703H1014, WKN: A14U2K, Ticker-Symbol: 3PL, NYSE-Symbol: PLNT) von "buy" auf "hold" zurück.Planet Fitness sei zwar nach wie vor ein erstklassiger Fitness-Franchisegeber, trete aber nach der Ankündigung des Abgangs von Chris Rondeau an die Seitenlinie. Angesichts des Inflationsdrucks und der höheren Zinssätze, die zu einer gedämpften Nachfrage der Franchisenehmer führen würden, werfe die Ankündigung einen weiteren Punkt auf, der die Aktie in den nächsten Quartalen belasten dürfte. Jefferies sei der Ansicht, dass der jüngste Führungswechsel, die höheren Zinssätze und der anhaltende Inflationsdruck das kurzfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens weiterhin beeinträchtigen würden.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Planet Fitness-Aktie von "buy" auf "hold" herab. Das Kursziel werde von 90,00 auf 56,00 USD gesenkt. (Analyse vom 18.09.2023)Börsenplätze Planet Fitness-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Planet Fitness-Aktie:47,00 EUR -0,42% (18.09.2023, 10:39)