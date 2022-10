Wien (www.aktiencheck.de) - Zu den Gewinnern gehörten am gestrigen Tag vor allem Unternehmen, die von der vorgeschlagenen Gaspreisbremse in Deutschland profitieren würden, welche den Gaspreis für Unternehmen deckeln soll: Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) +8,2%, BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) +6,1%, thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) +4,1%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Weiter unter Druck sei nach der Umsatzwarnung von AMD der Halbleitersektor geblieben. Obwohl es bereits am Freitag steil bergab gegangen sei, hätten die meisten Titel dieser Branche ihre Verluste zum Wochenbeginn weiter ausgeweitet: NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) -3,3%, Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) -2,5%, Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) -2,0%, AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) -1,1%. (11.10.2022/ac/a/m)



