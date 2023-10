NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

26,39 USD +1,70% (04.10.2023)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (05.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Pinterest: Vor starker Beschleunigung - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Pinterest-Aktie (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) unter die Lupe.Kapitalmarkttage würden dazu dienen, Investoren und Analysten über Strategien und Entwicklungen in strategisch wichtigen Märkten und Geschäftsfeldern zu informieren. Vor diesem Hintergrund habe die Veranstaltung von Pinterest Spannung versprochen. Die Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden.Das Management habe einen Ausblick auf die kommenden drei bis fünf Jahre gegeben und ein durchschnittliches Wachstum im "mittleren bis hohen Zehnerbereich" versprochen. Damit würde die Online-Pinnwand sowie Foto- und Video-Sharing-Plattform, die derzeit rund 465 Mio. monatlich aktiven Nutzer (MAUs) zähle, deutlich beschleunigen. Denn Pinterest verzeichne seit fünf Quartalen nur noch ein einstelliges Umsatzwachstum, während sich der operative Verlust gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt habe. Auch hier gelobe das Management Besserung mit einer angepeilten EBITDA-Marge im unteren 30-Prozent-Bereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pinterest-Aktie: