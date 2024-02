NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

35,9101 USD -2,60% (12.02.2024, 16:33)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (12.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Chicago, IL (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von Seaport Research Partners:Die Analysten von Seaport Research Partners stufen die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) unverändert mit "buy" ein.Pinterest habe für das vierte Quartal ein solides, wenn auch im Rahmen liegendes Umsatzwachstum und eine entsprechende Prognose für das erste Quartal vorgelegt. Pinterest habe auch die Aufnahme von Google als Werbepartner für einige seiner internationalen Märkte angekündigt, merke Seaport Research an, der Pinterest-Aktien weiterhin positiv gegenüberstehe, da das Unternehmen über eine einzigartige Plattform mit hochmotivierten Nutzern verfüge, man weiterhin starke Engagement-Trends erwarte und das Unternehmen bei der Monetarisierung, insbesondere international, noch am Anfang stehe.Die Analysten von Seaport Research Partners stufen die Aktie von Pinterest weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 34 auf 47 USD. (Analyse vom 09.02.2024)Börsenplätze Pinterest-Aktie: