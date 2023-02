Nach der Telefonkonferenz habe Bernstein das Kursziel für die mit "Market Perform" bewertete PINS-Aktie von 25 auf 27 Dollar pro Aktie angehoben.



"Wir akzeptieren den Standpunkt des Managements, dass die Margen im Jahr 2023 steigen werden, da der Umsatz steigt und Marketing- und Personalkosten wegfallen", so die Analysten von Bernstein.



Wolfe Research habe ebenfalls das Kursziel von 30 auf 33 Dollar pro Aktie mit dem Rating "Outperform" erhöht.



"PINS macht stetige Fortschritte bei wichtigen LT-Initiativen (Shopping, Video, Full Funnel Objectives). Die makroökonomischen Unwägbarkeiten bleiben ein Überhang für den gesamten digitalen Werbekomplex, aber das Umsatzwachstum von PINS zeigt eine relative Outperformance. Mit Blick auf die Zukunft sehen wir das Potenzial für eine Beschleunigung bis zum Geschäftsjahr 2023, da die Schlüsselinitiativen weiter skaliert werden", würden die Wolfe-Analysten schreiben.



Die Aktie von Pinterest (PINS.US) habe die Marke von 25,30 Dollar vor der Eröffnungsglocke getestet, jedoch sei es den Käufern gelungen, die Kontrolle zurückzugewinnen, und der aktuelle Kurs notiere wieder bei 27,35 Dollar. Solange die Aktie über diesem Niveau liege, könnte eine weitere Aufwärtswelle in Richtung der jüngsten Höchststände bei 29,20 Dollar gestartet werden. (Quelle: xStation5 von XTB)



Börsenplätze Pinterest-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

26,285 USD -5,75% (07.02.2023, 15:37)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (07.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pinterest erholt sich trotz düsterer Aussichten - AktiennewsDie Aktie von Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist am Montag im späten Handel stark gefallen, nachdem das Social-Media-Unternehmen gemischte Quartalsergebnisse veröffentlicht, schwache Finanzprognosen für das laufende Quartal abgegeben und den Rücktritt von CFO Todd Morgenfeld bekannt gegeben hat, so die Experten von XTB.- Das Unternehmen habe 29 Cents pro Aktie verdient und damit die Analystenschätzungen von 27 Cents pro Aktie übertroffen.- Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 4% auf 877 Millionen Dollar gestiegen und habe damit die Markterwartungen von 884,5 Millionen Dollar verfehlt.Seit 2020 sei der Umsatz von Pinterest im Durchschnitt jährlich um fast 40% gestiegen. Die Einnahmen des Unternehmens hätten von der Pandemie profitiert, nach dem anfänglichen Schock hätten sich die Wachstumsraten jedoch wieder normalisiert. (Quelle: Barchart)- Die durchschnittlichen monatlichen Nutzerzahlen (MAU) seien um 4,4% auf 450 Millionen gestiegen und hätten damit leicht unter der Konsensprognose von 451 Millionen gelegen.- Europa habe mehr MAUs geliefert als erwartet, während Nordamerika und der Rest der Welt die Schätzungen verfehlt hätten. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) habe bei 1,96 Dollar und damit unter den Prognosen der Analysten von 1,98 Dollar gelegen.Für das erste Quartal 2022 prognostiziere Pinterest einen Umsatzanstieg im "niedrigen einstelligen Bereich" im Vergleich zum Vorjahr, "was einen etwas geringeren Gegenwind durch Wechselkurse als im vierten Quartal 2022 berücksichtigt". Analysten hätten hingegen einen Anstieg um 6,9% auf 614,5 Millionen Dollar erwartet.Das Unternehmen habe ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Millionen für seine Stammaktien der Klasse A genehmigt.Die Pinterest-Aktie sei nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalsergebnisse um 13% gefallen, doch die Stimmung habe umgeschlagen, nachdem der Vorstand in der Gewinnbenachrichtigung angekündigt habe, dass er in diesem Jahr mit einem Anstieg der Margen rechne, der höchstwahrscheinlich auf Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen sei.CEO Bill Ready habe gesagt, das Unternehmen konzentriere sich "weiterhin auf die Steigerung der Monetarisierung pro Nutzer, die Integration von Shopping in das gesamte Nutzererlebnis und eine zunehmende operative Strenge. Während die Branche insgesamt mit Gegenwind konfrontiert ist, passen wir uns schnell an ein sich veränderndes Makroumfeld an und sind bestrebt, ein positiveres Online-Erlebnis für unsere Nutzer und Werbekunden zu schaffen."