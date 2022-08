Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (02.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) unter die Lupe.Satte 20% stehe die Pinterest-Aktie im vorbörslichen US-Handel im Plus - und das, obwohl die am Montagabend veröffentlichten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten nicht hätten erreichen können. Der Ausblick auf das laufende Quartal und Zuspruch vom wichtigsten Einzelaktionär würden den gebeutelten Anlegern jedoch genügen.Anleger seien schnell über die leicht verpassten Schätzungen hinweggekommen. Denn die Geschäftsführung erwarte, dass der Umsatz im dritten Quartal im mittleren einstelligen Bereich wachsen werde. Pinterest habe auch gesagt, dass die Investitionen wachsen sollten und die Betriebskosten nur im niedrigen zweistelligen Bereich zulegen würden. Langfristig plane man daher ab 2023, die Margen wieder deutlich verbessern zu können.Einen Ausblick auf die Nutzerzahlen habe Pinterest nicht gegeben. Seitens des Finanzchefs, Todd Morgenfeld, habe es nur geheißen: "Nachdem die Pandemie weitgehend abgeklungen ist, gehen wir davon aus, dass die weltweiten monatlich aktiven Nutzer in der zweiten Jahreshälfte zu ihrer typischen Saisonalität zurückkehren werden." Man erwarte ein moderates sequentielles Wachstum.Schnell sei auch das Statement von Elliot zu den Zahlen gekommen. Der Hedgefonds habe dabei nicht nur den guten Ausblick, sondern auch den neuen CEO gelobt. "Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame Arbeit mit dem Vorstand fortzusetzen, um das volle Potenzial von Pinterest auszuschöpfen", habe der aktivistische Investor in einer Mitteilung geschrieben.Bei Anlegern kämen die Zahlen aufgrund des Optimismus des Managements und des wichtigsten Einzelaktionärs gut an. Halte das positive Momentum an, könnte die Pinterest-Aktie im Juli ihr vorläufiges Tief gesehen haben. Anleger sollten noch etwas abwarten, sollten sich das Papier aber bereits auf die Watchlist, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.08.2022)