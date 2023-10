NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (31.10.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays erhöhen das Kursziel für die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) nach dem Bericht zum dritten Quartal von 27 auf 29 USD.Die Geschichte von Pinterest bleibe inmitten der Volatilität der digitalen Werbung im Jahr 2023 auf soliden Füßen und habe die Voraussetzungen für ein weiteres solides Jahr 2024 geschaffen, so Barclays in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass die Kombination aus steigendem Engagement und gleichzeitiger Anzeigenauslastung etwas sei, das man in diesem Bereich nicht oft sehe, und das ein gutes Vorzeichen für eine solide finanzielle Leistung in der Zukunft sei.Die Analysten von Barclays bewerten die Aktie von Pinterest weiterhin mit dem Votum "equal-weight". (Analyse vom 31.10.2023)Börsenplätze Pinterest-Aktie: