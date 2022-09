NYSE-Aktienkurs Pinterest-Aktie:

23,47 USD +6,20% (07.09.2022, 22:00)



ISIN Pinterest-Aktie:

US72352L1061



WKN Pinterest-Aktie:
A2PGMG

A2PGMG



Ticker-Symbol Pinterest-Aktie:
2U9

2U9



NYSE-Symbol Pinterest-Aktie:
PINS

PINS



Kurzprofil Pinterest Inc.:



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (08.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) unter die Lupe.Die Pinterest-Aktie habe am Mittwoch deutlich zugelegt. Das Investmenthaus Wolfe Research traue dem Papier unter dem neuen Vorstand noch weitaus mehr zu. Analyst Deepak Mathivanan habe die Pinterest-Aktie von "Ppeer perform" auf "outperform" hochgestuft und gesagt, dass die Aktie unter dem neuen CEO Bill Ready, dessen Ernennung auf ein stärkeres Engagement im E-Commerce für die Bilderplattform hindeute, ein "bedeutendes Aufwärtspotenzial" habe."Unsere bullische Sichtweise konzentriert sich auf PINS LT-Nutzerwachstum und Monetarisierungspo-tenzial unter dem neuen CEO. Trotz der unsicheren makroökonomischen Lage sehen wir viele positive Katalysatoren in den nächsten 12-18 Monaten", habe Mathivanan in einer Dienstagnotiz geschrieben. Der Analyst habe ein Kursziel von 28 USD für die Pinterest-Aktie festgesetzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pinterest-Aktie: